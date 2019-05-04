2019-05-04T10:18:38+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону неизвестные атаковали базу отдыха

Пострадали палатки и беседки, установленные для отдыхающих
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".Фото с места ЧП из группы ВК "Ростов Главный".
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В Ростове произошло ЧП на базе отдыха на левом берегу Дона (в районе улицы Левобережной, 5Б). Там неизвестные изрезали палатки, беседки и солнечные зонты, установленные для отдыхающих. Произошло это ночью со 2 на 3 мая, злоумышленников не смогли остановить, теперь потерпевшие ищут возможных очевидцев в социальных сетях.

- Кто-то устроил у нас на базе дебош. Все палатки разгромлены! Чисто варвары! Может кто-то вдруг ехал ночью с регистратором, откликнитесь, пожалуйста! Мы напротив семейного пляжа, - пишут представители базы отдыха, выложившие фото погрома.

Обсуждая происшествие в комментариях, ростовчане предположили, что это были происки конкурентов с других баз отдыха, и порекомендовали потерпевшим организовать охрану. Некоторые даже вызвались на этот пост и озвучили стоимость своих услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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