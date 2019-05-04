Донские полицейские переоделись в сотрудников НКВД
К 9 Мая донская полиция совместно с военно-историческим музеем и филиалом ВГИК имени Герасимова организовала проект «Потомки героев». Это большая стилистическая фотосессия, в которой участвуют действующие стражи порядка.
- Полицейские предстали в образах сотрудников НКВД и бойцов советской армии времен Великой отечественной войны. Во время съемок каждый участник смог погрузиться в некоторые эпизоды из жизни советских солдат и ощутить в атмосферу военных лет, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.
Снимки с этой фотосессии ведомство публикует на своих официальных страницах в соцсетях. На некоторых видно, что "модели" даже пририсовывают себе боевые ранения и кровь. Также в рамках проекта проходят съемки клипа, презентация которого состоится накануне Дня Победы.
ИСТОЧНИК KP.RU