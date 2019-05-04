Донские полицейские переоделись в сотрудников НКВД

СЕГОДНЯ 12:16 2019-05-04T12:20:18+03:00

Изменить размер текста: A A

К 9 Мая донская полиция совместно с военно-историческим музеем и филиалом ВГИК имени Герасимова организовала проект «Потомки героев». Это большая стилистическая фотосессия, в которой участвуют действующие стражи порядка.

- Полицейские предстали в образах сотрудников НКВД и бойцов советской армии времен Великой отечественной войны. Во время съемок каждый участник смог погрузиться в некоторые эпизоды из жизни советских солдат и ощутить в атмосферу военных лет, - рассказали в пресс-службе Главного управления МВД по Ростовской области.

Снимки с этой фотосессии ведомство публикует на своих официальных страницах в соцсетях. На некоторых видно, что "модели" даже пририсовывают себе боевые ранения и кровь. Также в рамках проекта проходят съемки клипа, презентация которого состоится накануне Дня Победы.

gumvdro На фото инспектор мобильного взвода роты № 6 полка ППСП УМВД России по городу Ростову-на-Дону лейтенант полиции Евгений Киппель. #ПолицияРоссии #ЯПомню #ЯГоржусь #СлужуРоссии

ИСТОЧНИК KP.RU