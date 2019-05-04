Злоумышленник продал технику ростовчанки через Интернет, пока женщины не было дома

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-04T12:41:39+03:00

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Необычное преступление раскрыли в донской столице. В отдел полиции Советского района города обратилась ростовчанка с заявлением о краже. У нее пропала бытовая техника из квартиры, однако это было не рядовое хищение - вещи женщины продали прямо из ее жилплощади.

Стражи порядка задержали 24-летнего гражданина, у которого, как выяснилось, имелись ключи от квартиры потерпевшей. Сначала злоумышленник разместил в Интернете объявления о продаже техники, а потом, когда женщины не было дома, продал ее имущество.

- Сумма ущерба составила более 395 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - передает пресс-служба Главного управления МВД по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU