Дмитрий Дибров озвучил аудиогид Ростовского зоопарка

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-04T13:04:36+03:00

Послушать его рассказы о животных можно через приложение для смартфона

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Аудиогид Ростовского зоопарка теперь говорит голосом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Прослушать экскурсию можно, скачав специальное приложение не телефон. Ростовчанин, прославившийся на экранах страны, записал в звуке много познавательной информации о питомцах зоосада, о чем учреждение сообщило в социальных сетях. Любой посетитель может подойти к клетке, сфотографировать своим смартфоном QR-код, а затем прочитать или прослушать информацию о животном.

Напомним, семья Дибровых отмечает майские праздники на малой родине - на Дону. Судя по постам в социальных сетях, они посетили винодельческое хозяйство, вдоволь наелись рыбы и шашлыков.

ИСТОЧНИК KP.RU