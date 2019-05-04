2019-05-04T13:04:36+03:00
Общество

Дмитрий Дибров озвучил аудиогид Ростовского зоопарка

Послушать его рассказы о животных можно через приложение для смартфона
Илья БОГОМОЛОВ
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Несмотря на съемки, Дмитрий Дибров - частый гость в Ростове-на-Дону. Фото: Галия Юлгушева.Несмотря на съемки, Дмитрий Дибров - частый гость в Ростове-на-Дону. Фото: Галия Юлгушева.
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Аудиогид Ростовского зоопарка теперь говорит голосом известного телеведущего Дмитрия Диброва. Прослушать экскурсию можно, скачав специальное приложение не телефон. Ростовчанин, прославившийся на экранах страны, записал в звуке много познавательной информации о питомцах зоосада, о чем учреждение сообщило в социальных сетях. Любой посетитель может подойти к клетке, сфотографировать своим смартфоном QR-код, а затем прочитать или прослушать информацию о животном.

Напомним, семья Дибровых отмечает майские праздники на малой родине - на Дону. Судя по постам в социальных сетях, они посетили винодельческое хозяйство, вдоволь наелись рыбы и шашлыков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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