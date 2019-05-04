2019-05-04T14:04:59+03:00
Спорт

Гандболистку "Ростов-Дона" Майю Петрову прооперировали в Германии

Спортсменка получила травму во время матча
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Майя Петрова на открытии первенства Ростова-на-Дону по гандболу среди девочек. Фото: ГК "Ростов-Дон".Майя Петрова на открытии первенства Ростова-на-Дону по гандболу среди девочек. Фото: ГК "Ростов-Дон".
Изменить размер текста:

Гандболистка женского клуба "Ростов-Дон" Майя Петрова прооперирована в Германии. Процедура успешно прошла в клинике немецкого города Платлинг 2 мая. Ранее спортсменка получила разрыв связки правого колена в матче Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

— Меня оперировал доктор Цантум. При нашем знакомстве выяснилось, что он бывший гандболист, - передает слова Майи спортивный сайт "Быстрый центр". - В понедельник прилетит муж Александр, и уже во вторник мы должны вместе вернуться домой в Ростов.

В пресс-службе "Ростов-Дона" отметили, что в этом сезоне Петрова уже не поможет своей команде. Добавим, что 36-летняя Майя является линейный игроком не только своего клуба, но и сборной России. В 2016 году она стала Олимпийской чемпионкой. Замужем за футболистом Александром Петровым, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Гандбол»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Почти 150 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство парка в Зернограде
Дмитрий Дибров озвучил аудиогид Ростовского зоопарка
Злоумышленник продал технику ростовчанки через Интернет, пока женщины не было дома
Донские полицейские переоделись в сотрудников НКВД
В Ростове-на-Дону пропал 64-летний мужчина, которому требуется помощь
В Ростове-на-Дону неизвестные атаковали базу отдыха
Ростовчане возмутились тому, что в порту вагоны из-под угля промывают водой из Дона
В Ростове-на-Дону, уходя от столкновения, женщина-водитель снесла два дерева
В Ростовской области сельчане обнаружили труп мужчины с обезображенным лицом
В Ростове-на-Дону скончался чемпион России и Европы по бодибилдингу
Возле Ботанического сада любители пожарить шашлыки случайно спалили Hyundai
В Ростовской области весенняя посевная кампания перевалила за «экватор»
В Ростове-на-Дону задержали 21-летнего парня, на счету которого серия краж из автомобилей
В Ростове-на-Дону 4 и 5 мая ожидается теплая погода
В Неклиновском районе мужчина украл из строящегося дома дорогой настенный котел
В центре Ростова-на-Дону мужчина с ножом напал на прохожего
6 мая в Ростов-на-Дону прибудет ретро-поезд «Победа»
Рыба, раки, да шашлыки: семья Дибровых вкусно отдыхает в Ростове-на-Дону
Житель Новочеркасска разбил стекло Toyota, чтобы украсть видеорегистратор за 10 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону направят 24 млн рублей на ремонт дорожных камер
В Новочеркасске появится новая детская поликлиника
В Волгодонске мужчина угнал у подруги машину
В Ростове-на-Дону у здания штаба Южного военного округа откроют «Аллею Героев»