Гандболистку "Ростов-Дона" Майю Петрову прооперировали в Германии

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-04T14:04:59+03:00

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Гандболистка женского клуба "Ростов-Дон" Майя Петрова прооперирована в Германии. Процедура успешно прошла в клинике немецкого города Платлинг 2 мая. Ранее спортсменка получила разрыв связки правого колена в матче Лиги чемпионов против "Ференцвароша".

— Меня оперировал доктор Цантум. При нашем знакомстве выяснилось, что он бывший гандболист, - передает слова Майи спортивный сайт "Быстрый центр". - В понедельник прилетит муж Александр, и уже во вторник мы должны вместе вернуться домой в Ростов.

В пресс-службе "Ростов-Дона" отметили, что в этом сезоне Петрова уже не поможет своей команде. Добавим, что 36-летняя Майя является линейный игроком не только своего клуба, но и сборной России. В 2016 году она стала Олимпийской чемпионкой. Замужем за футболистом Александром Петровым, воспитывает двоих сыновей.

ИСТОЧНИК KP.RU