2019-05-04T16:01:46+03:00
Общество

Почти 150 миллионов рублей будет потрачено на благоустройство парка в Зернограде

Власти города ищут подрядчика
Илья БОГОМОЛОВ
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В Зернограде Ростовской области собираются благоустроить местный парк культуры и отдыха за 149,4 миллиона рублей. Администрация городского поселения опубликовала соответствующий аукцион на сайте госзакупок. Большую часть запланированных средств поступит из областного бюджета, но есть и федеральная часть - 29 миллионов. Благоустройство пройдет в рамках государственного проекта "Формирование комфортной городской среды".

Подрядчик должен будет провести масштабные работы по облагораживанию парка, расположенного на улице Мира. В список задач входит укладка асфальта и тротуарной плитки, бордюров и велодорожек, установка детских и спортплощадок, а также декоративных скульптур. Еще там появятся парковка для автомобилей и скейт-площадка.

Подведение итогов электронного аукциона намечено на 20 мая. Благоустройство парка должно быть проведено до 10 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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