Два крупных пожара на предприятиях произошли в Ростовской области в один день

СЕГОДНЯ 09:08 2019-05-05T09:08:07+03:00

К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Красном Сулине тушили возгорание на заводе по производству каменной ваты, в Шахтах — мебельный цех

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Сразу два пожара на предприятиях произошли в Ростовской области в субботу, 4 мая, с разницей в несколько часов.

Сначала загорелись помещения на заводе каменной ваты в Красном Сулине (на ул. Содружества).

- Повреждены поддоны и упаковочная пленка на площади 150 квадратных метров, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главном управлении МЧС. - В тушении принимали участие шестнадцать человек личного состава и четыре единицы техники. Справиться с возгоранием удалось в течение часа — спустя 45 минут его локализовали, потом уже пламя полностью ликвидировали.

А в Шахтах горел цех по производству мебельных фасадов в пер. Базовом: к прибытию пожарных (две спецмашины и восемь человек личного состава) огонь успел охватить 65 кв. метров площади, справиться с ним удалось в течение четверти часа.

Добавим, что, по данным спасательного ведомства, в обоих случаях, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU