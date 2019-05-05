Ростов - Краснодар 5 мая 2019: где смотреть матч 27-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-05T10:11:49+03:00

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Где смотреть матч 27-го тура РПЛ Ростов - Краснодар 5 мая: прямую трансляцию поединка обеспечит платный телеканал "Матч Премьер". В соответствии с сеткой вещания, прямая трансляция запланирована на 18:25. Начало встречи на "Ростов-Арене" - в 19.00. Комментировать поединок будут Михаил Поленов и Роман Нагучев.

Матч Ростов - Краснодар обслужит судейская бригада Василия Казарцева из Санкт-Петербурга.

Шаттлы с "Ростов-Арены":

Болельщики смогут уехать после матча со стадиона на специальных автобусах - шаттлах - в период времени с 21:00 до 23:00.

Маршрут S1: отправление от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на ул. Большая Садовая и ул. Максима Горького.

Маршрут S2: отправление от восточного проезда стадиона «Ростов Арена» с восточной стороны в центр города до площади Октябрьской с остановками на ул. 40-летия Победы, ул. Вересаева и пр. Шолохова.

Матч первого круга:

4 ноября 2018 года. Краснодар - Ростов - 2:2 (Ари, 16, 72 - Шомуродов, 9, Ингасон, 81).

Турнирное положение команд:

Краснодар - 3 место, 46 очков.

Ростов - 9 место, 36 очков.

Статистика:

Ростов в домашних матчах: 5 побед, 5 ничьих, 3 поражения, мячи 12-7.

Краснодар в гостях: 5 побед, 4 ничьи, 3 поражения, мячи - 18-11.

Подготовка ФК "Ростов" к матчу с "Краснодаром".

ИСТОЧНИК KP.RU