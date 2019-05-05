2019-05-05T11:12:28+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону произошло нашествие бабочек

Горожане делятся в пабликах красивыми фотографиями
Александр СТЕПАНОВ
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Фото с бабочками заполонили социальные сети. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"/Юлия Щербина.Фото с бабочками заполонили социальные сети. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"/Юлия Щербина.
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Как-то неожиданно много бабочек — причем, в один миг, разом - оказалось в южной столице в эти майские праздники. Они заполонили все клумбы и деревья с распустившимися цветками.

- Это просто нашествие! - шутят ростовчане, выкладывая в социальных сетях красивые фотографии. - В общем, сезон бабочек в Ростове-на-Дону объявляется открытым!

Люди делятся красивыми кадрами. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"/Валерия Мирская.

Люди делятся красивыми кадрами. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный"/Валерия Мирская.

Снимки — самые разные. Чаще всего, впрочем, встречаются кадры с сиренью и яблонями. И — очень много позитивных, добрых, хороших комментариев, тоже ярко иллюстрирующих весеннее настроение горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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