В Новочеркасске парень убил девушку после совместной ночи
Трагедией завершилась проведенная совместная ночь для молодой пары из Новочеркасска.
- Семен и Таисья (имена изменены. - прим. ред.) были знакомы до этого, общались, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области. - В тот день они тоже встретились накануне, выпили спиртного и отправились к нему домой. По всей видимости, продолжили употреблять алкоголь и там, потом отправились в кровать, а вот наутро, как рассказывают слышавшие из квартиры Семена крики соседи, между ними произошло бурное выяснение отношений, которое закончилось убийством.
Парень убил подругу, засунул ее тело в шкаф и сбежал из квартиры прочь, попытавшись скрыться из города. Однако почуявшие неладное соседи вызвали полицию, его вскоре задержали.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый заключен под стражу, ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU