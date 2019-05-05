2019-05-05T12:22:29+03:00
Происшествия

В Новочеркасске парень убил девушку после совместной ночи

Молодой человек спрятал тело подруги в шкаф в своей квартире и попытался скрыться из города
Семён Иванов
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Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день.Подозреваемого в убийстве задержали в тот же день.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедией завершилась проведенная совместная ночь для молодой пары из Новочеркасска.

- Семен и Таисья (имена изменены. - прим. ред.) были знакомы до этого, общались, - рассказал источник в правоохранительных органах Ростовской области. - В тот день они тоже встретились накануне, выпили спиртного и отправились к нему домой. По всей видимости, продолжили употреблять алкоголь и там, потом отправились в кровать, а вот наутро, как рассказывают слышавшие из квартиры Семена крики соседи, между ними произошло бурное выяснение отношений, которое закончилось убийством.

Парень убил подругу, засунул ее тело в шкаф и сбежал из квартиры прочь, попытавшись скрыться из города. Однако почуявшие неладное соседи вызвали полицию, его вскоре задержали.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый заключен под стражу, ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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