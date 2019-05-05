2019-05-05T12:43:13+03:00
Общество

В Ростовской области гаишники вместе с байкерами устроили совместный мотопробег в честь Дня Победы

Они возложили цветы к мемориалу «Самбекские высоты» и в «Балке смерти»
Александр СТЕПАНОВ
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Участники акции посетили два мемориальных комплекса. Фото: ГУ МВД по РО.Участники акции посетили два мемориальных комплекса. Фото: ГУ МВД по РО.
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Инспекторы ГИБДД из Ростовской области и Краснодарского края вместе с коллегами из МЧС и участниками байк-клуба Blacksmiths в честь приближающегося Дня Победы устроили на мотоциклах (причем, не только на служебных, но и на личных) пробег из Ростова-на-Дону к памятным местам.

Колонна, которую возглавил глава региональной госавтоинспекции Олег Богун, проследовала из Ростова-на-Дону сначала к мемориальному комплексу «Самбекские высоты» в Неклиновском районе (вдоль трассы из южной столицы на Таганрог), где были возложены цветы к Вечному огню, а затем — памятнику под названием «Борцы» в Петрушинской балке, который уже много десятилетий местные зовут «Балкой Смерти»: там, в старом глиняном карьере, фашисты уничтожили свыше десяти тысяч человек.

В областном главке МВД уверены, что это патриотическое мероприятие «направлено на сохранение памяти о великом подвиге русского народа в сердцах и умах представителей всех поколений».

ИСТОЧНИК KP.RU

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