В Ростовской области за сутки сгорели четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-05T15:00:27+03:00

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Четыре автомобиля сгорели в донском регионе за минувшие сутки — причем, три из них, легковушки, были уничтожены огнем практически полностью ранним утром в субботу, 4 мая.

Первое сообщение о загоревшейся машине поступило в начале четвертого в Ростове-на-Дону — на ул. Петренко полыхнул Nissan Almera, и несмотря на то, что в тушение его приняли участие сразу пять человек личного состава и две единицы техники, иномарка выгорела практически полностью.

Примерно в то же самое время пытались справиться с возгоранием Volkswagen Golf в Волгодонске, на ул. Гагарина, и «шестерки» (ВАЗ-2106) в Мартыновском районе (п. Южный, ул. Мира). Результат практически везде один и тот же.

Не пощадило, впрочем, пламя и «ГАЗель Соболь» в Новочеркасске — правда, там ЧП произошло средь бела дня, когда грузовичок стоял припаркованный возле дома на ул. Михайловской.

По всем случаям проводится расследование: дознаватели выясняют, не было ли чьего-либо злого участия в произошедших возгораниях. Впрочем, предварительно, винить все-таки стоит неисправную электропроводку.

ИСТОЧНИК KP.RU