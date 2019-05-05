«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче молодежного первенства России

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-05T16:50:16+03:00

Не сумев забить пенальти в начале второго тайма, «желто-синие» пропустили гол в конце встречи

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Молодежка «Ростова» проиграла «Краснодару» в домашнем матче 27-го тура молодежного первенства России, который проходил на стадионе «Олимп-2».

В первом тайме голы забили Сергей Петерсон на 14-й минуте и Михаил Осинов - на 43-й, и на перерыв команды ушли при счете 1:1 на табло.

В начале второго игрового отрезка ростовчане имели великолепный шанс увеличить отрыв от гостей, забив с пенальти, назначенного на 48-й минуте в ворота гостей, однако голкипер краснодарского клуба Сергей Ещенко сумел отбить удар полузащитника хозяев Гочи Гогричиани с 11-метровой отметки.

А окончательный счет в этой игре установил на 88-й минуте Никита Шершнев — 1:2 в пользу «Краснодара».

Матч основных составов состоится в воскресенье, 5 мая, начало - в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU