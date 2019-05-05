«Ростов» проиграл «Краснодару» в матче молодежного первенства России
Молодежка «Ростова» проиграла «Краснодару» в домашнем матче 27-го тура молодежного первенства России, который проходил на стадионе «Олимп-2».
В первом тайме голы забили Сергей Петерсон на 14-й минуте и Михаил Осинов - на 43-й, и на перерыв команды ушли при счете 1:1 на табло.
В начале второго игрового отрезка ростовчане имели великолепный шанс увеличить отрыв от гостей, забив с пенальти, назначенного на 48-й минуте в ворота гостей, однако голкипер краснодарского клуба Сергей Ещенко сумел отбить удар полузащитника хозяев Гочи Гогричиани с 11-метровой отметки.
А окончательный счет в этой игре установил на 88-й минуте Никита Шершнев — 1:2 в пользу «Краснодара».
Матч основных составов состоится в воскресенье, 5 мая, начало - в 19.00.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК Ростов. Сезон 2018/2019»