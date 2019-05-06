В Азовском районе из-за уснувшего водителя перевернулся «Форд»: погибла женщина, ребенок в больнице

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-06T10:21:22+03:00

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Накануне, 5 мая, в Азовском районе произошла авария со смертельным исходом. Как сообщили в областной автоинспекции, на дороге Азов - Староминская, по предварительным данным, водитель «Форд» не справился с управлением и машина опрокинулась.

- В результате ДТП погибла 40-летняя женщина-пассажир, ребенок-пассажир (2007 года рождения) с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, - пояснили в УГИБДД РО. - По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Есть подозрение, что водитель уснул за рулем, устав от длительной дороги. В связи с этим автоинспекторы призывают автомобилистов, которые отправляются в дальние путешествия, быть предельно внимательными к своему самочувствию, не забывать, что в утомленном состоянии притупляется внимание и увеличивается время реакции. Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа. Потому при появлении признаков усталости лучше остановиться и отдохнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU