2019-05-06T10:36:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону заработала горячая линия по профилактике клещевого энцефалита

Специалисты будут дежурить у телефона до 15 мая 2019 года
Ольга ГОПАЛО
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В дни майских праздников число жертв клещей увеличивается.В дни майских праздников число жертв клещей увеличивается.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростове-на-Дону заработала горячая линия для тех, кто стал жертвами клещей. Не секрет, что часто число пострадавших вырастает именно в майские праздники, когда народ отправляется на природу - жарить шашлыки. Эпидемиологи будут дежурить у телефона до 15 мая. Позвонив по номерам, указанным ниже, можно будет узнать о профилактике клещевого энцефалита, а также задать интересующие вопросы.

Правда, в нашем регионе случаев инфицирования данным заболеванием пока не регистрировалось ни в прошлом, ни в нынешнем году. Если жители Дона решат отправиться в соседние регионы, то стоит знать, что прививку нужно делать за две недели до выезда.

Позаботиться о своем здоровье стоит и тем, кто останется в Ростовской области и собирается провести вторую половину майских праздников на пикнике. Необходимо выбирать правильную одежду, совершать взаимоосмотры и, в случае присосавшегося клеща, отправляться в травмпункты — там помогут его снять и расскажут пациенту, как быть, в случае подъема температуры и ломоте в теле.

АЛЛО!

Телефоны горячей линии

По вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) и других инфекций, передающихся иксодовыми клещами, звонить по номеру в Ростове-на-Дону: (863) 263-66-21.

Также за консультацией можно обращаться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону: 8-800-555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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