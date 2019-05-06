2019-05-06T10:46:51+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 7 мая 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 7 мая 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать свет 7 мая 2019.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда. Как рассказали специалисты, горожан и на этой рабочей неделе ждут плановые отключения электроэнергии. В частности, речь идет о Западном жилом массиве, а также поселке Каменке, домах на улице Нансена и окрестностях. Известно, что не будут работать электрические приборы в дневные часы. Цель таких отключений - плановые работы для исключения в будущем аварийных ситуаций.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону не будет света*

с 10:00 до 12:00:

- ул. Нансена 201-247; ул. Сельская; ул. Калиновская; пер. Обуховский 2-20; ул. Турмалиновская 21-57, 16-56; пер. Партизанский.

- ул. Зорге 33, 33/2, 33/3.

с 09:00 до 17:00:

- пос. «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 41-79 ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; ул. Шеболдаева 97, 97/2; пер. Технологический; пер. Экскаваторный; пер. Курильский.

- ул. Малиновского; ул. Таганрогское Шоссе; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; С/т Восход; С/т Восход-2; С/т Малинка.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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