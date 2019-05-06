Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-06T10:59:32+03:00

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Первый троллейбус из тех, что ранее были безвозмездно переданы Москвой Ростову-на-Дону, вышел на линию в южной столице. Всего их было четырнадцать.

Как сообщает сайт "Ростовский городской транспорт", речь идет о модели Тролза-5275.05 "Оптима" 2005 года выпуска. Горожане могут увидеть ее на маршрутах № 8 и 12 "Центральный рынок - ГПЗ-10". Вместе с ней из Москвы прибыли и другие модели, в том числе семь троллейбусов-спарок Тролза-6206.01 "Мегаполис" особо большой вместимости. Напомним, транспорт подобного класса не эксплуатировался на улицах Ростова с 2017 года.

Добавим, что год назад власти города сообщали, что в 2019-ом закупят новые троллейбусы в количестве 30 штук. К 2020 году в Ростове ожидается восстановление ранее существовавших троллейбусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU