СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-06T11:27:32+03:00

Мы узнали, как в Ростове-на-Дону будет работать общественный транспорт 9 мая 2019. Фото: администрация Ростова-на-Дону.

Мы узнали, как в Ростове-на-Дону будет работать общественный транспорт 9 мая 2019

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Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, это связано с тем, что на части центральных улиц донской столицы будет ограничено движение из-за праздничных мероприятий, в том числе и парада, посвященного 9 Мая. Именно поэтому, стоит заранее изучить транспортные маршруты, чтобы успеть к пункту назначения вовремя.

КОНКРЕТНО

Автобусные маршруты под номерами 3, 3А, 7, 67, 88, 98:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

Автобусные маршруты под номерами 70, 80:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - в прямом направлении: ул. Б. Садовая – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. Сарьяна и далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Сарьяна – ул. Мясникова – ул. 1 я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Б. Садовая и далее по маршрутам следования.

Автобусные маршруты под номерами 24, 98:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - в прямом направлении: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская и далее по маршрутам следования.

Автобусные маршруты под номерами 55, 80 МТ:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - в прямом направлении: ул. Красноармейская – пр. Ворошиловский – ул. Станиславского – пр. Театральный – ул. Закруткина – ул. Нижненольная – ул. Мясникова – ул. Сарьяна и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. Сарьяна – ул. Мясникова – ул. 1-я Линия – ул. Закруткина – пр. Театральный – ул. Станиславского – пр. Ворошиловский – ул. Красноармейская и далее по маршрутам следования.

Троллейбусный маршрут № 1:

09.05.2019 с 06:00 час. до 24:00 час. будет организовано по ул. Красноармейской.

Троллейбусные маршруты № 2 и №22:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - организованно по схеме: пл. Привокзальная – ул. Красноармейская – пр. Театральный – пр. Шолохова – ул. 20 я Линия – Базарная площадь – пл. Толстого – пл. Свободы – ул. 19-я Линия и далее по маршрутам следования; в обратном направлении: ул. 19-я Линия – пл. К. Маркса – ул. 20-я Линия – ул. Лекальная – ул. 22-я Линия – пр. Шолохова – пр. Театральный – ул. Красноармейская – пл. Привокзальная (на время прохождения военной транспортной колонны движение троллейбусов осуществлять по укороченной схеме до пл. Свободы).

Трамвайный маршрут № 4:

9 мая (с 06:00 до 24:00) - будет приостановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU