2019-05-06T11:43:32+03:00
Общество

Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда

Материал:НКО «Гарантийный фонд РО»
Поделиться:
Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»
Изменить размер текста:

ООО «Девятый вал» - молодое, в этом году ему исполнится лишь 2 года. Однако бизнес, которым занялся его основатель Павел Чалый в 2017 году, очень серьёзный – предприятие является официальным дистрибьютором известных мировых брендов Rinnai и Haier по Ростовской области и городу Ростову-на-Дону.

- Проект к нам пришел от АНО МФК «РРАПП», предприятию не хватило 70% обеспечения по займу, - сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – У предприятия большой ассортимент продукции: климатическая техника, отопительное оборудование, очистка и увлажнение воздуха, водонагревательное оборудование. Фирма на этапе развития, занимается оптовыми поставками, конечно, решили поддержать. Для предприятия такое финансирование весьма выгодно в нынешних реалиях: заем обошелся под 7,75% годовых и стоимость нашего поручительства, в силу приоритетной категории предпринимателя, составила 0,5% годовых от суммы поручительства.

Подробнее о предоставлении поручительств на сайте http://dongarant.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда