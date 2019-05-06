Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда

СЕГОДНЯ 11:43 2019-05-06T11:43:32+03:00

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ООО «Девятый вал» - молодое, в этом году ему исполнится лишь 2 года. Однако бизнес, которым занялся его основатель Павел Чалый в 2017 году, очень серьёзный – предприятие является официальным дистрибьютором известных мировых брендов Rinnai и Haier по Ростовской области и городу Ростову-на-Дону.

- Проект к нам пришел от АНО МФК «РРАПП», предприятию не хватило 70% обеспечения по займу, - сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. – У предприятия большой ассортимент продукции: климатическая техника, отопительное оборудование, очистка и увлажнение воздуха, водонагревательное оборудование. Фирма на этапе развития, занимается оптовыми поставками, конечно, решили поддержать. Для предприятия такое финансирование весьма выгодно в нынешних реалиях: заем обошелся под 7,75% годовых и стоимость нашего поручительства, в силу приоритетной категории предпринимателя, составила 0,5% годовых от суммы поручительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU