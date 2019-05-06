Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-06T11:52:30+03:00

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Ростовчанка Наталья Никитина опубликовала в городском паблике фотографии стихийной свалки, которая образовалась в Александровке, в районе лодочной станции. На снимках в камышах "красуются" несколько мусорных куч.

- Ну как так можно относиться к городу, к природе? Это же наш дом, - возмущается женщина.

В комментариях под ее постом горожане заспорили: одни пишут, что рядом с этим местом нет ни одного мусорного жбана, другие настаивают, что это не оправдание свинству.

- Во всех странах, хоть чуток сознательных и культурных, даже вопроса не стоит, кто должен за тобой убрать и уж тем более после выезда на природу (в заповедниках и парках урн нет). Убираешь за собой сам. Это культура. Это уважение к себе, своему дому и живым существам. Убрать за собой, собрать в пакет и довезти до урны, раз уж рядом ее нет, это же не сложно. Чисто там, где убирают за собой, - оставила комментарий ростовчанка Марина Дюдина. - Обвинять власти, экологов, да кого угодно можно до бесконечности, в том что кто-то не поставил тебе под нос урну. Только вы сами выкидываете мусор, вы своими руками это делаете. Это факт.

ИСТОЧНИК KP.RU