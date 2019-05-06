2019-05-06T11:52:30+03:00
Общество

Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку

Кучи отходов сфотографировали в Александровке
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото Натальи Никитиной из группы ВК "Ростов Главный".Фото Натальи Никитиной из группы ВК "Ростов Главный".
Изменить размер текста:

Ростовчанка Наталья Никитина опубликовала в городском паблике фотографии стихийной свалки, которая образовалась в Александровке, в районе лодочной станции. На снимках в камышах "красуются" несколько мусорных куч.

- Ну как так можно относиться к городу, к природе? Это же наш дом, - возмущается женщина.

В комментариях под ее постом горожане заспорили: одни пишут, что рядом с этим местом нет ни одного мусорного жбана, другие настаивают, что это не оправдание свинству.

- Во всех странах, хоть чуток сознательных и культурных, даже вопроса не стоит, кто должен за тобой убрать и уж тем более после выезда на природу (в заповедниках и парках урн нет). Убираешь за собой сам. Это культура. Это уважение к себе, своему дому и живым существам. Убрать за собой, собрать в пакет и довезти до урны, раз уж рядом ее нет, это же не сложно. Чисто там, где убирают за собой, - оставила комментарий ростовчанка Марина Дюдина. - Обвинять власти, экологов, да кого угодно можно до бесконечности, в том что кто-то не поставил тебе под нос урну. Только вы сами выкидываете мусор, вы своими руками это делаете. Это факт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда