2019-05-06T12:07:54+03:00
Происшествия

Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев

Люди не пострадали
Илья БОГОМОЛОВ
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5 мая в Красносулинском районе Ростовской области загорелся цех по переработке пера и пуха. Пожар был зафиксирован в 11:25 в хуторе Лихой, на улице Ленина. Как сообщает региональное управление МЧС, огонь бушевал на площади в 648 квадратных метров, тушили его до 15:20. Но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Интересно, что днем ранее, 4 мая, в Красносулинском районе горело еще одно предприятие - «Завод Техно». Пламя объяло поддоны и упаковочную пленку на площади в 150 квадратных метров. Четыре бригады спасателей тушили пожар с 3 часов ночи до 4 утра. Пострадавших нет.

Добавим, что за предыдущие сутки в Ростовской области сгорели четыре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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