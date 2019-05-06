2019-05-06T12:52:05+03:00
Общество

«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе

Красавица сокрушается, когда подписчики покидают ее страничку
ГОШЕВ Игорь
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Красавица сокрушается, когда от нее отписываются. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Красавица сокрушается, когда от нее отписываются. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Вероятно, для того, чтобы привлечь еще больше поклонников в свою сеть - а точнее на личную страничку в Инстаграм, «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала пикантное фото. На нем красавица позирует в туалетной комнате на фоне санузла. Аппетитные формы блондинки приоткрывает взору белый махровый халат, а сама она размышляет о насущном. А именно: почему люди стали отписываться от странички? (как заметили многие, в последнее время на смену откровенным снимкам певицы пришли советы по стилю и красоте, - прим. автр.)

- Если честно в таких ситуациях хочется перед отпиской получать обратную связь, чтобы понимать почему и зачем? - призвала красавица тех, кто решит отписываться от нее. И спросила Интернет-поклонников о том, что они думают на эту тему.

Многие из них поддержали курс, взятый красавицей на открытость: «Побольше таких фото и не будут отписываться» или «Как можно от такого контента отписаться?! Они просто не выдерживают напряжение, глядя на бомбические фотки».

kottovakottova
У меня есть в подписчиках, как мои друзья и родные люди, так и старожилы
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Причем истинные фанаты модели в очередной раз одарили ее комплиментами и пообещали быть верными, несмотря ни на что: «Ты настоящая красотка и просто прелесть», «Не дождешься, я за каждым шагом твоим слежу» и «Не наша с тобой история».

ИСТОЧНИК KP.RU

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