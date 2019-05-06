Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
Страшная трагедия, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево накануне, 5 мая, затронула многих. Известно, что из-за пожара на борту пассажирского лайнера погибли 41 человек. Свои соболезнования родным и близким выразила и посол Чемпионата мира по футболу-2018 Виктория Лопырева. Вот уж несколько месяцев известная модель находится в Майами, где родила и воспитывает ребенка.
- Москва - Мурманск...#su1492 ужасающие кадры и страшная боль. Соболезнуем семьям погибших, - подписала красавица, проиллюстрировав пост черным квадратом.
Под ним уже тысячи пользователей выразили свои эмоции.
- Это вообще в голове не укладывается. Я о тех, кто тратил драгоценные секунды на спасение своих чемоданов, - написал один из интернет-пользователей.
- Страшно от того, что в момент экстренной эвакуации во время пожара на борту им в голову пришло спасать чемоданы, а не подумать, а людях находящихся дальше от выхода, - согласен с ним другой. - Главное - свое чертово шмотье вытащить?
Под постом Виктории уже свыше 28 тысяч лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU