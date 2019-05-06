2019-05-06T13:36:06+03:00
Общество

«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами

Чтобы иметь такую фигуру и спортивные достижения, нужно много тренироваться
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Чтобы иметь такую фигуру и спортивные достижения, нужно много тренироваться. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Чтобы иметь такую фигуру и спортивные достижения, нужно много тренироваться. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Чемпионка Европы по плаванию-2018, российская спортсменка Юлия Ефимова раскрыла секрет идеальных форм. Чтобы иметь такие спортивные достижения и роскошную фигуру, одной природы мало, важно поддерживать ее регулярными тренировками. Ефимова, которую по праву называют одной из самых красивых спортсменок современного спорта, опубликовала фото из спортзала.

Поклонники оценили увиденное и написали много приятных комментариев в адрес пловчихи в духе: «Безупречная Юлия», «Фитоняшка», «Юлия самая красивая», «Великолепность в действии», «Красотка» и «Нет предела совершенству!».

pryanya93pryanya93
Stretching Sunday
12825 отметок «Нравится»40 комментариевInstagram

- А на Олимпиаде золото брать собираетесь? И, если да, то сколько? - задал вопрос Ефимовой один из подписчиков.

Однако Юлия редко оставляет комментарии в Инстаграм. Поэтому вопрос поклонника пока так и остался без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку
Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда