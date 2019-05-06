«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Чемпионка Европы по плаванию-2018, российская спортсменка Юлия Ефимова раскрыла секрет идеальных форм. Чтобы иметь такие спортивные достижения и роскошную фигуру, одной природы мало, важно поддерживать ее регулярными тренировками. Ефимова, которую по праву называют одной из самых красивых спортсменок современного спорта, опубликовала фото из спортзала.
Поклонники оценили увиденное и написали много приятных комментариев в адрес пловчихи в духе: «Безупречная Юлия», «Фитоняшка», «Юлия самая красивая», «Великолепность в действии», «Красотка» и «Нет предела совершенству!».
- А на Олимпиаде золото брать собираетесь? И, если да, то сколько? - задал вопрос Ефимовой один из подписчиков.
Однако Юлия редко оставляет комментарии в Инстаграм. Поэтому вопрос поклонника пока так и остался без ответа.
ИСТОЧНИК KP.RU