«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами

СЕГОДНЯ 13:35 2019-05-06T13:36:06+03:00

Чтобы иметь такую фигуру и спортивные достижения, нужно много тренироваться. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.

Чтобы иметь такую фигуру и спортивные достижения, нужно много тренироваться

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Чемпионка Европы по плаванию-2018, российская спортсменка Юлия Ефимова раскрыла секрет идеальных форм. Чтобы иметь такие спортивные достижения и роскошную фигуру, одной природы мало, важно поддерживать ее регулярными тренировками. Ефимова, которую по праву называют одной из самых красивых спортсменок современного спорта, опубликовала фото из спортзала.

Поклонники оценили увиденное и написали много приятных комментариев в адрес пловчихи в духе: «Безупречная Юлия», «Фитоняшка», «Юлия самая красивая», «Великолепность в действии», «Красотка» и «Нет предела совершенству!».

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- А на Олимпиаде золото брать собираетесь? И, если да, то сколько? - задал вопрос Ефимовой один из подписчиков.

Однако Юлия редко оставляет комментарии в Инстаграм. Поэтому вопрос поклонника пока так и остался без ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU