«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-06T13:49:49+03:00

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На странице модели из Ростовской области Анастасии Тарасовой - красавица замужем за известным футболистом, игроком московского «Локомотива», - уже больше 31 тысячи лайков. Причина - новое фото, которое опубликовала модель. На нем нет ни откровенных поз, ни нарядов: лишь портретный снимок Анастасии. Сама она назвала этот кадр "невесомым".

Поклонники пары сразу же принялись восхищаться работой фотохудожника и, конечно, самой моделью.

- Ох, и повезло Тарасову! Жена-красавица», - написал кто-то из пользователей в Сети.

- Какая ты нежная и красивая, - поддержал его другой.

- Милая. Настоящая природная красота, - согласен с предыдущими комментаторами третий.

kostenko.94 Невесомые кадры #love #ilovemylife

Однако нашлись и те, кто все же добавил свою ложку дегтя в медовую бочку.

- Настя, Вы прекрасны! Но в этом "невесомом кадре" слишком весомые бровки, - подписала Интернет-эксперт.

Но большинство все же пишут про то, что у модели из Сальска «красивые черты лица».

ИСТОЧНИК KP.RU