У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-06T14:03:41+03:00

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В Сальске Ростовской области под следствием оказался местный житель. Мужчину обвиняют в хранении наркотиков. Как пояснили в полиции на транспорте, во время обыска в доме 46-летнего жителя обнаружили 900 граммов маковой соломы.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств», - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону под следствием оказался студент, которого подозревают в сбыте наркотиков. Молодой человек откликнулся на объявление о быстром заработке крупной суммы денег, которое он нашел в социальной сети. Как оказалось, сбытчики искали так называемого закладчика - человека, который будет прятать запрещенные вещества в тайники. И студент согласился.

ИСТОЧНИК KP.RU