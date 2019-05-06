2019-05-06T14:06:44+03:00
Общество

Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка

Акция для клиентов проводится с 6 по 12 мая
Ольга КУБЫШЕВА
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В понедельник, 6 мая, Промсвязьбанк присоединился к международной патриотической акции «Георгиевская ленточка», которая в этом году проводится уже в четырнадцатый раз. Получить символ Великой Победы могут смогут клиенты, совершив любую операцию до 12 мая 2019 года в офисах банка.

Как известно, в преддверии 9 Мая праздничную символику раздают бесплатно. Сама же Георгиевская лента как знак отличия была учреждена еще в 1769 году для поощрения храбрости, мужества и верности Отечеству. В советские же годы в продолжение традиций была учреждена Гвардейская лента, использовавшаяся при оформлении нагрудного знака «Морская гвардия», а также на краснофлотских бескозырках. Сейчас оранжево-черная лента является частью «Ордена Святого Георгия» - высшей военной наградой России. Ею удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций при нападении внешнего противника.

Кстати, акция «Георгиевская ленточка» проводится более чем в 90 (!) странах мира и во всех регионах Российской Федерации силами тысяч Волонтеров Победы при координации Роспатриотцентра и при информационной поддержке МИА «Россия сегодня». А только в прошлом году были розданы свыше 20 миллионов ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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