«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами

СЕГОДНЯ 14:25 2019-05-06T14:29:03+03:00

"Мисс Россия 2019" не только красивая, но и талантливая. Фото: Инстаграм Алины Санько.

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Почти месяц назад страна узнала имя самой красивой девушки - победительницы всероссийского конкурса «Мисс Россия», которая в конце этого года отправится на международный подиум представлять нашу страну. Решением жюри и зрителей корону получила красавица из Азова 21-летняя Алина Санько. И всего за несколько недель девушка буквально раскрылась на глазах подписчиков, а их у не теперь - почти 54 тысячи.

ms.alinasanko Пусть Пасха принесет тепло, Удачу, радость и достаток

Помимо новых образов, Алина придумывает для поклонников игры - каждый может отгадать о ней неизвестные до селе факты, а еще обещает выставить на суд интернет-аудитории свои работы - красавица пишет картины.

- Вчера меня посетило вдохновение и я написала новую, - рассказал она Интернет-пользователям. - И мне стало очень интересно, а любите ли вы искусство? Какие Ваши любимые художники? Нравится ли вам современное искусство или ближе душе, все-таки искусство в классическом понимании?

ms.alinasanko Весна прекрасное время для новых начинаний. Природа оживает, и мы просыпаемся вместе с ней.

Однако многие обратили внимание на фото, которым она проиллюстрировала пост.

- Вот с этих фоток и надо было начинать, - написал один из поклонников.

- Редкая во всем и такая достойная красота лучшей в России! - уверен другой.

- Вы-настоящее чудо! - считает третий.

ms.alinasanko Друзья, Вы даёте мне столько энергии и положительных эмоций!

Были и такие комментарии: «Куколка! Еще и талантлива», «Чего такая худая талия? Это не зависть, но это шикардос», «Публикуй свои картины, крайне интересно», «Вы самое прекрасное искусство», «Вы живое олицетворение весны».

ms.alinasanko Друзья мои, я невероятно счастлива!

А еще приглашают ее на родину:

- Алина, не поверишь, на юге все цветет, тут можно и творить, и открывать новые в себе таланты, дополняя одним другой. Так что прилетай.

ИСТОЧНИК KP.RU