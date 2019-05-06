«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Почти месяц назад страна узнала имя самой красивой девушки - победительницы всероссийского конкурса «Мисс Россия», которая в конце этого года отправится на международный подиум представлять нашу страну. Решением жюри и зрителей корону получила красавица из Азова 21-летняя Алина Санько. И всего за несколько недель девушка буквально раскрылась на глазах подписчиков, а их у не теперь - почти 54 тысячи.
Помимо новых образов, Алина придумывает для поклонников игры - каждый может отгадать о ней неизвестные до селе факты, а еще обещает выставить на суд интернет-аудитории свои работы - красавица пишет картины.
- Вчера меня посетило вдохновение и я написала новую, - рассказал она Интернет-пользователям. - И мне стало очень интересно, а любите ли вы искусство? Какие Ваши любимые художники? Нравится ли вам современное искусство или ближе душе, все-таки искусство в классическом понимании?
Однако многие обратили внимание на фото, которым она проиллюстрировала пост.
- Вот с этих фоток и надо было начинать, - написал один из поклонников.
- Редкая во всем и такая достойная красота лучшей в России! - уверен другой.
- Вы-настоящее чудо! - считает третий.
Были и такие комментарии: «Куколка! Еще и талантлива», «Чего такая худая талия? Это не зависть, но это шикардос», «Публикуй свои картины, крайне интересно», «Вы самое прекрасное искусство», «Вы живое олицетворение весны».
А еще приглашают ее на родину:
- Алина, не поверишь, на юге все цветет, тут можно и творить, и открывать новые в себе таланты, дополняя одним другой. Так что прилетай.
ИСТОЧНИК KP.RU