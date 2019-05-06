2019-05-06T14:59:10+03:00
Общество

«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы

Пляжный сезон уже не за горами
ГОШЕВ Игорь
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Пляжный сезон уже не за горами. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Пляжный сезон уже не за горами. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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Уже не за горами пляжный сезон и дамы, конечно, задумываются над тем, как будут выглядеть в купальниках. Помочь им в этом вопросе взялась «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова. Свой пост в Инстаграм красавица из Ростова-на-Дону назвала так: «Похудеть за три недели? Легко!». И дальше поделилась с подписчиками секретами идеальной фигуры, которые проиллюстрировала снимками в купальнике.

- Чем больше лишнего веса, тем чаще нужно посещать тренажерный зал, - уверена блондинка. - Тем, кто хочет распрощаться с обвисшим животом и округленными формами, нужно заниматься активными упражнениями пять-шесть дней в неделю. Даже 30-минутная тренировка даст результат!

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Похудеть за 3 недели? Легко!
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Девушка добавляет, что сама, в среднем, тренируется по 40 минут. А еще рекомендует в питании придерживаться здорового рациона, то есть исключить жирную, соленую, сладкую и копченую пищу, соки и смузи из фруктов.

Поклонники поблагодарили ее за полезную информацию. А одна задала такой вопрос: «Расскажите секрет, вы худеете, а грудь нет? Как так получается?»

На что Расулова ответила: «Я не урезаю рацион. Ем нормально! Это важно. Просто больше тренируюсь, а на верх, к слову, редко делаю упражнения».

КОНКРЕТНО

Из чего должно состоять меню правильного питания для похудения*

- свежих овощей;

- желательно отказ от сахара

- гречки

- вареной или запеченной рыбы;

- нежирного мяса курицы, индейки, телятины;

- кисломолочных продуктов;

- нежирных субпродуктов;

- морепродуктов.

* По мнению Валентины Расуловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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