«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
Уже не за горами пляжный сезон и дамы, конечно, задумываются над тем, как будут выглядеть в купальниках. Помочь им в этом вопросе взялась «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова. Свой пост в Инстаграм красавица из Ростова-на-Дону назвала так: «Похудеть за три недели? Легко!». И дальше поделилась с подписчиками секретами идеальной фигуры, которые проиллюстрировала снимками в купальнике.
- Чем больше лишнего веса, тем чаще нужно посещать тренажерный зал, - уверена блондинка. - Тем, кто хочет распрощаться с обвисшим животом и округленными формами, нужно заниматься активными упражнениями пять-шесть дней в неделю. Даже 30-минутная тренировка даст результат!
Девушка добавляет, что сама, в среднем, тренируется по 40 минут. А еще рекомендует в питании придерживаться здорового рациона, то есть исключить жирную, соленую, сладкую и копченую пищу, соки и смузи из фруктов.
Поклонники поблагодарили ее за полезную информацию. А одна задала такой вопрос: «Расскажите секрет, вы худеете, а грудь нет? Как так получается?»
На что Расулова ответила: «Я не урезаю рацион. Ем нормально! Это важно. Просто больше тренируюсь, а на верх, к слову, редко делаю упражнения».
КОНКРЕТНО
Из чего должно состоять меню правильного питания для похудения*
- свежих овощей;
- желательно отказ от сахара
- гречки
- вареной или запеченной рыбы;
- нежирного мяса курицы, индейки, телятины;
- кисломолочных продуктов;
- нежирных субпродуктов;
- морепродуктов.
* По мнению Валентины Расуловой.
ИСТОЧНИК KP.RU