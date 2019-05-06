2019-05-06T15:17:10+03:00
Общество

«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными

Красавица рассказала, что скоро с друзьями откроет свой благотворительный фонд
ГОШЕВ Игорь
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Красавица рассказала, что скоро с друзьями откроет свой благотворительный фонд. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Красавица рассказала, что скоро с друзьями откроет свой благотворительный фонд. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Неожиданный пост в своем Инстаграм опубликовала звезда Playboy Мария Лиман из Ростова-на-Дону. На снимках модель не в привычном для поклонников одном нижнем белье, а в спортивной одежде и в окружении детишек.

- Для многих будет неожиданная новость, но я уже больше полугода состою в благотворительном фонде, - призналась роковая брюнетка. - И посещаю детские дома за пределами Москвы и области. На мой взгляд, совсем маленьким детишкам очень важно общение с разными людьми и понимать, что они такие же как и все. Еще важны чистая и хорошая одежда и, конечно, вкусная еда. С детками я играю, рисую, гуляю, общаюсь и привожу все необходимое.

После Этого Мария опубликовала счет, на который желающие смогут перевести ту сумму, которую посчитают нужным. Также модель сообщила, что вместе с друзьями откроет благотворительный фонд, который будем помогать детям делать первые самостоятельные шаги во взрослую жизнь, не зависеть от государства и от гостей.

liman_marialiman_maria
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Однако реакция поклонников была разной.

- И чему вы, извините, детей научите? - прямо спросил у нее один из Интернет-подписчиков. - Хотя, то что делаете, уже хорошо.

Большинство подписчиков все же поддержали Марию: «Молодец, очень благородный поступок, успехов вам», «Каким надо быть сильным человеком, меня это эмоционально выматывает...», «Уважаю! Это красит вас, ни многие занимаются такими делами. Успехов вам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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