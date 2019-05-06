Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания

СЕГОДНЯ 15:19 2019-05-06T15:22:52+03:00

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В Аксайском районе задержали мужчину, которого считают причастным к похищению грузовика. «Газель» пропала среди бела дня, когда хозяин отлучился буквально на минуту. Не обнаружив свой автомобиль по возвращению, владелец вызвал правоохранительные органы.

- На одной из улиц сотрудники уголовного розыска нашли машину и задержали подозреваемого , - рассказали стражи порядка. - Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый.

Как оказалось, находясь на одном из рынков, подозреваемый открыл дверь припаркованного автомобиля, и увидел ключи в замке зажигания, после чего решил прокатиться. По факту возбуждено уголовное дело, на время расследования которого подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU