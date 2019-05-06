В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Жителю Ростова-на-Дону грозит суд и крупный штраф. Как рассказали в службе исполнения наказания, мужчина попался на попытке перебросить на территорию режимного объекта (колонию Новочеркасска) запрещенные предметы, а точнее жидкость - алкоголь. Но его успели взять с поличным.
- В ходе личного досмотра у гражданина изъято 6 бутылок объемом по 0,5 литра и 8 бутылок по 1,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, который будет направлен в мировой суд Новочеркасска.
Напомним, летом прошлого года оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.
ИСТОЧНИК KP.RU