СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-06T15:30:10+03:00

В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем Фото: ГУФСИН по РО

Изменить размер текста: A A

Жителю Ростова-на-Дону грозит суд и крупный штраф. Как рассказали в службе исполнения наказания, мужчина попался на попытке перебросить на территорию режимного объекта (колонию Новочеркасска) запрещенные предметы, а точнее жидкость - алкоголь. Но его успели взять с поличным.

- В ходе личного досмотра у гражданина изъято 6 бутылок объемом по 0,5 литра и 8 бутылок по 1,5 литра со спиртосодержащей жидкостью, - рассказали в ГУФСИН по Ростовской области. - В отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, который будет направлен в мировой суд Новочеркасска.

Напомним, летом прошлого года оперативники следственного изолятора Таганрога не пропустили икону, которую прислали обвиняемому по уголовному делу за наркотики. В деревянном корпусе был спрятан мобильный телефон и зарядное устройство.

ИСТОЧНИК KP.RU