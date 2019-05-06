2019-05-06T15:45:05+03:00
Общество

«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле

Майские праздники семья известного телеведущего провела на Дону
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Комментарии: comments1
Майские праздники семья известного телеведущего провела на Дону. Фото: Инстгаграм Полины Дибровой.Майские праздники семья известного телеведущего провела на Дону. Фото: Инстгаграм Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

Супруги Дибровы провели первую половину майских праздников на Дону. Об этом в своем Инстаграм поведала «Миссис Россия» Полина Диброва, опубликовав фото с супругом и тремя детьми в казачьих нарядах.

Кроме того, она поведала, что вместе с семьей рассмотрели, как казаки соревновались в наездничестве, джигитовке, владении оружием, борьбе и кулачных боях. А еще попробовали уху из котелка, в котором поместилось две тысячи (!) литров традиционного донского блюда.

polinadibrovapolinadibrova
Донцы, кто ещё не побывал?
7970 отметок «Нравится»141 комментариевInstagram

От комплиментов поклонников просто не было отбоя: «Полина, какая Вы красивая мама! Просто настоящая казачка!» и «Полина, я восхищаюсь вами и вашей семьей. Такие красивые и умные детки у вас с Дмитрием. Желаю вам еще девочку родить, похожую на вас. Удачи и счастья вам».

polinadibrovapolinadibrova
Финальный день в Ростове
4507 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Кроме того, супруга известного ТВ-ведущего опубликовала и ведро с раками - так они отметили финальный день пребывания в Ростове-на-Дону на майских каникулах.

- Наш старший сын трясется при виде раков, - призналась Полина. - Любимая еда. Чистит за минуту, уничтожает в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
9 мая ростовчан приглашают станцевать "Рио Риту" в парке им. 1 мая
В колонию Новочеркасска пытались перебросить бутылки с алкоголем
Житель Аксайского района угнал «ГАЗель», увидев ключи в замке зажигания
«И чему вы, извините, детей научите?»: Звезда Playboy Мария Лиман опубликовала фото из детского дома со своими подшефными
«Похудеть за три недели? Легко!»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в мини-бикини рассказала, как сбросить лишние килограммы
«Фигура - точеная!»: «Мисс Россия-2019» Алина Санько порадовала весенними образами
Получить Георгиевскую ленточку можно в офисах Промсвязьбанка
«Не на шашлычках за городом, а в бассейне»: Русская русалка Влада Чигирева показала восхитительную фигуру
У жителя Сальска нашли почти килограмм наркотиков
«Ох, и повезло Тарасову!»: Поклонники восхищаются красотой третьей жены футболиста
«Великолепность в действии»: Известная пловчиха Юлия Ефимова сразила своими формами
Посол ЧМ по футболу-2018 Виктория Лопырева из Майами выразила соболезнования погибшим при пожаре в аэропорту Шереметьево
«Побольше таких фото и не будут отписываться»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала селфи в душе
Ни пуха, ни пера: в Ростовской области сгорел цех по переработке перьев
Ростовчане превратили берег Дона в мусорную свалку
Молодое предприятие воспользовалось поручительством Гарантийного фонда
Работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому
В Новочеркасске ночью неизвестные выкопали аллею туй, посаженных две недели назад
Первый из "московских подарков" поехал по улицам Ростова-на-Дону
Отключение света в Ростове-на-Дону 7 мая 2019: где и когда