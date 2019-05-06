«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовали фото в казачьем стиле
Супруги Дибровы провели первую половину майских праздников на Дону. Об этом в своем Инстаграм поведала «Миссис Россия» Полина Диброва, опубликовав фото с супругом и тремя детьми в казачьих нарядах.
Кроме того, она поведала, что вместе с семьей рассмотрели, как казаки соревновались в наездничестве, джигитовке, владении оружием, борьбе и кулачных боях. А еще попробовали уху из котелка, в котором поместилось две тысячи (!) литров традиционного донского блюда.
От комплиментов поклонников просто не было отбоя: «Полина, какая Вы красивая мама! Просто настоящая казачка!» и «Полина, я восхищаюсь вами и вашей семьей. Такие красивые и умные детки у вас с Дмитрием. Желаю вам еще девочку родить, похожую на вас. Удачи и счастья вам».
Кроме того, супруга известного ТВ-ведущего опубликовала и ведро с раками - так они отметили финальный день пребывания в Ростове-на-Дону на майских каникулах.
- Наш старший сын трясется при виде раков, - призналась Полина. - Любимая еда. Чистит за минуту, уничтожает в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU