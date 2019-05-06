В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
Ветеринары отчитались о результатах операции «Путина-2019», которая проходит в Ростовской области с 1 апреля.
- В течение месяца инспекторы провели 297 рейдов по местам несанкционированной торговли и приняли участие в 150 проведенных правоохранительными органами и органами прокуратуры проверках, - пояснили в управлении ветеринарии. - Из оборота было изъято 23855 килограммов рыбы и продукции, 100 килограммов красной икры, 2064 килограмма раков и 373 килограмма креветок.
За нарушение к административной ответственности привлекли 69 физических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя и 3 юридических лица, а общая сумма штрафов составила более 550 тысяч рублей.
Напомним, операция «Путина-2019» продлится до 31 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU