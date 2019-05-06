2019-05-06T15:45:27+03:00
Общество

В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков

Операция завершится в конце мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван САМОЙЛОВ
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Ветеринары отчитались о результатах операции «Путина-2019», которая проходит в Ростовской области с 1 апреля.

- В течение месяца инспекторы провели 297 рейдов по местам несанкционированной торговли и приняли участие в 150 проведенных правоохранительными органами и органами прокуратуры проверках, - пояснили в управлении ветеринарии. - Из оборота было изъято 23855 килограммов рыбы и продукции, 100 килограммов красной икры, 2064 килограмма раков и 373 килограмма креветок.

За нарушение к административной ответственности привлекли 69 физических лиц, 32 индивидуальных предпринимателя и 3 юридических лица, а общая сумма штрафов составила более 550 тысяч рублей.

Напомним, операция «Путина-2019» продлится до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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