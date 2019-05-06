Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-06T15:55:09+03:00

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В понедельник, 6 мая, в Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра. Как сообщают очевидцы, на место прибыли взрывотехники, кинологи, полицейские оцепили помещение по периметру.

- Люди толпой стоят на улице, - утверждает ростовчанка. - Прошла мимо сотрудников полиции, говорят о какой-то коробке на пятом этаже.

В ГУ МВД России пояснили, что на месте действительно работают правоохранители, информация о результатах поиска будет сообщена дополнительно.

Напомним, ранее на Портовой полицейские вынуждены перекрыть движение по улице из-за коробки у мусорных контейнеров у проезжей части. По словам горожан, проверили ее быстро, после чего открыли улицу для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU