Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В понедельник, 6 мая, в Ростове-на-Дону эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра. Как сообщают очевидцы, на место прибыли взрывотехники, кинологи, полицейские оцепили помещение по периметру.
- Люди толпой стоят на улице, - утверждает ростовчанка. - Прошла мимо сотрудников полиции, говорят о какой-то коробке на пятом этаже.
В ГУ МВД России пояснили, что на месте действительно работают правоохранители, информация о результатах поиска будет сообщена дополнительно.
Напомним, ранее на Портовой полицейские вынуждены перекрыть движение по улице из-за коробки у мусорных контейнеров у проезжей части. По словам горожан, проверили ее быстро, после чего открыли улицу для проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU