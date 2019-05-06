В Ростове-на-Дону осталось в живых 557 ветеранов ВОВ

6 Май 21:12 2019-05-06T21:12:20+03:00

Ко Дню победы каждый из них получит выплату в 10 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

К 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону осталось 557 ветеранов Великой Отечественной войны, об этом рассказал председатель городского совета ветеранов Валентин Гербач на пресс-конференции в газете «Ростов официальный». Это на шесть человек меньше, чем год назад, на момент празднования 73-й годовщины.

Ко Дню победы каждый ветеран Ростовской области получит ежегодную выплату - 10 тысяч рублей. Всего в Ростовской области в живых осталось 2 тысячи человек, им перечислят на карты суммы до 9 мая. Чтобы получить выплату, не нужно приходить в пенсионный фонд, деньги придут автоматически.

Напомним, на нашем сайте вы можете посмотреть полное расписание мероприятий празднования 9 мая в Ростове-на-Дону. А также - какие дороги будут перекрыты в связи с народными гуляниями и как будет работать общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU