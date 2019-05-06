Не пропусти! 7 мая в каждом номере "Комсомолки" - георгиевская ленточка в подарок

6 Май 22:06 2019-05-06T22:15:44+03:00

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В каждом номере газеты "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" за 7 мая 2019 года мы приготовили подарок всем горожанам и гостям города - георгиевскую ленточку. Ищите во всех киосках Ростова-на-Дону и у распространителей.

Георгиевская ленточка является символом Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует той, которая обтягивала орденскую колодку к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Каждый ребенок знает, что она черно-оранжевого цвета. Вот только как правильно ее завязать – не все в курсе. Поэтому мы приготовили для вас лонгрид: "Как правильно завязать георгиевскую ленточку"

ИСТОЧНИК KP.RU