Не пропусти! 7 мая в каждом номере "Комсомолки" - георгиевская ленточка в подарок
В каждом номере газеты "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону" за 7 мая 2019 года мы приготовили подарок всем горожанам и гостям города - георгиевскую ленточку. Ищите во всех киосках Ростова-на-Дону и у распространителей.
Георгиевская ленточка является символом Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. Лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует той, которая обтягивала орденскую колодку к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Каждый ребенок знает, что она черно-оранжевого цвета. Вот только как правильно ее завязать – не все в курсе. Поэтому мы приготовили для вас лонгрид: "Как правильно завязать георгиевскую ленточку"
ИСТОЧНИК KP.RU