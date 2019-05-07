С 1 июня у ТРК "МегаМаг" появится остановка общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-07T09:13:41+03:00

Теперь жителям Азова и Батайска не придется дважды пересекать Дон, чтобы попасть в торговый центр

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Вблизи торгового центра "МегаМаг" на левом берегу Дона появится официальная остановка общественного транспорта. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «Главные о главном» .

Путь от самой остановки до торгового центра будет неблизкий - полкилометра, ближе разместить остановочный комплекс не представляется возможным из соображений безопасности. С 1 июня, когда изменения вступят в силу, здесь станут останавливаться автобусы из Батайска, Азова, Самарского. Раньше жителям этих городов приходилось доезжать до автовокзала Ростова-на-Дону, пересаживаться на другой транспорт и снова пересекать Дон, но уже в обратном направлении. Теперь они смогут отправиться за покупками или на прогулку без неудобств.

ИСТОЧНИК KP.RU