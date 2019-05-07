В ростовских храмах пройдут панихиды по погибшим при пожаре в Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:24 2019-05-07T09:27:18+03:00

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Во вторник, 7 мая, во всех храмах Ростовской области состоятся панихиды по погибшим во время пожара, который случился в минувшее воскресенье в московском аэропорту Шереметьево. В огне погибли 41 человек, находившиеся на борту лайнера.

Известно, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий за Божественной литургией в храме великомученика Георгия Победоносца города Ростова-на-Дону вознес молитвы о погибших в авиакатастрофе. После этого Глава Донской митрополии призвал духовенство и верных чад Донской митрополии во вторник 2-й седмицы по Пасхе, в день Радоницы, сугубо молиться о всех погибших в этой трагедии. Во всех храмах Донской митрополии пройдут заупокойные богослужения, во время которых православные христиане будут поминать усопших.

- В особых молитвах и духовной поддержке нуждаются родственники погибших, их семьи, а также те пассажиры, за жизнь которых сегодня борются медики, - рассказали в пресс-службе ростовской епархии. - Владыка призвал донскую паству молиться о даровании им скорейшего выздоровления, крепости, душевных и телесных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU