ЮФУ развивает сотрудничество с университетом Нархоз

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-07T10:01:15+03:00

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С рабочим визитом в Ростов-на-Дону прибыл ректор университета Нархоз Эндрю Вахтель, который посетил Южный федеральный университет. В рамках встречи с врио ректора Инной Шевченко было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования и дружбы. Речь идет о поддержке как образовательной, научной, профессиональной, так и культурной деятельности среди факультетов и студентов.

- В каждом проекте необходимо искать что-то интересное и уникальное, то, чего нет у других университетов - отметил во время встречи Эндрю Вахтель. - Не имеет смысла конкурировать по широкому кругу областей, нужно находить свой аспект. Например, в Ростовской области есть степи. И их изучение привлекает самых разных ученых, в том числе историков, геологов и биологов.

К слову, вузы уже сотрудничают по проекту «Великая степь», в рамках которого проходит серия международных летних школ для студентов этих университетов. Глава ЮФУ в свою очередь предложила расширение тематики в различных научных направлениях.

Напомним, Нархоз это крупнейший частный профильный вуз Казахстана, который осуществляет подготовку специалистов в области экономического и бизнес-образования. Известно, что он имеет пять филиалов, а его основной кампус находится в городе Алматы. Университет занимает лидирующие позиции в независимом рейтинге вузов Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU