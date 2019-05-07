2019-05-07T10:23:34+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Орбитальной сгорела иномарка Kia Rio

ЧП произошло вечером в понедельник, 6 мая
Ольга ГОПАЛО
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ЧП произошло вечером в понедельник, 6 мая.ЧП произошло вечером в понедельник, 6 мая.Фото: Инна УЛЬРИХ
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В понедельник, 6 мая, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. Инцидент случился поздно вечером - около 19:51 на улице Орбитальной, что в Северном жилом массиве. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, произошло возгорание автомобиля марки Kia Rio. Общая площадь возгорания составила шесть квадратных метров.

- Для ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две спецмашины, - добавили в ведомстве.

Сообщается об одном пострадавшем. Очевидцы рассказывают, что на карете скорой помощи мужчину из иномарки госпитализировали в ближайшую больницу. Чтобы потушить пожар огнеборцам потребовалось 18 минут.

Горожанам напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, поскольку от этого зависит не только жизнь и здоровье, но и сохранность имущества. А в случае обнаружения пожара, нужно звонить по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

При пожаре звонитьс мобильного «101» или со стационарного «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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