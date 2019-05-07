9 мая в центре Ростова-на-Дону будет работать выездная студия радио "Комсомольская правда"

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-07T11:30:33+03:00

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9 мая 2019 года радио "Комсомольская правда Ростов-на-Дону" (89,8 fm) отметит День Победы вместе с жителями южной столицы. Выездная радиостудия будет работать в центре города - возле бывшего кинотеатра "Ростов". Прямой эфир пройдет с 10 до 11 часов утра. Любой горожанин сможет подойти и записать поздравление для ветеранов. Не упустите возможность выразить свои чувства всему городу. Отметим 9 Мая вместе!

Добавим, что радио "КП-Ростов" начало вещание три года назад. За это время в его студии побывало множество экспертов, звезд и политиков не только регионального, но и федерального уровня. Станция делает упор не на музыку, а на новости и обсуждение главных событий дня. Она тесно связана с газетой "Комсомольская правда" и сайтом KP.RU. По будням радио проводит прямые эфиры на самые актуальные для ростовчан темы, давая возможность высказаться не только приглашенным гостям, но и рядовым гражданам, которые могут позвонить в студию по телефону: 333-25-22.

ИСТОЧНИК KP.RU