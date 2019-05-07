2019-05-07T12:36:19+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Западном облили краской припаркованные во дворе машины

В соцсетях активно обсуждают происшествие
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Фото: "Это Ростов! - Новости"Фото: "Это Ростов! - Новости"
Изменить размер текста:

В социальных сетях обсуждают происшествие, которое случилось во дворе многоэтажного дома. Неизвестный хулиган облил краской припаркованные машины.

- Не доброе утро, - написал автор снимков. - Зорге 33/3, машины во дворе облили краской. Причина неизвестна.

В комментариях считают, что виной всему безнаказанность и наглость (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «А может они как бараны паркуются?», «Был случай когда бабушка бросила банку в лобовуху газели. Ей влупили выплатить 107тыс», «Наверное где то рядом открылась парковка-стоянка это рекламная акция», «У нас под окнами стоят машины и бывает что всю ночь сигнализация у кого то пищит и так банки краски не хватает».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону из-за репетиции Парада Победы возникла большая пробка
В Ростовской области во время пожара погибла 89-летняя пенсионерка
В Ростовской области зарегистрировано три случая Крымской геморрагической лихорадки
9 мая в центре Ростова-на-Дону будет работать выездная студия радио "Комсомольская правда"
На трассе «Дон» машины пустят по временной понтонной переправе в обход аварийного моста через Северский Донец
Ростовчанка обнаружила в квартире паука с клешнями
В Ростове-на-Дону на Орбитальной сгорела иномарка Kia Rio
Прикинулась шлангом: в Ростове-на-Дону из двигателя автомобиля достали метровую змею
ЮФУ развивает сотрудничество с университетом Нархоз
В ростовских храмах пройдут панихиды по погибшим при пожаре в Шереметьево
С 1 июня у ТРК "МегаМаг" появится остановка общественного транспорта
Не пропусти! 7 мая в каждом номере "Комсомолки" - георгиевская ленточка в подарок
В Ростове-на-Дону осталось в живых 557 ветеранов ВОВ
Ищут взрывчатку: в Ростове-на-Дону на Западном эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра
В первый месяц операции «Путина» инспекторы задержали более двадцати тонн рыбы и раков
«Просто настоящая казачка!»: «Миссис Россия» Полина Диброва порадовала фото в казачьем стиле