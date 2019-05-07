В Ростове-на-Дону на Западном облили краской припаркованные во дворе машины

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-07T12:36:19+03:00

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В социальных сетях обсуждают происшествие, которое случилось во дворе многоэтажного дома. Неизвестный хулиган облил краской припаркованные машины.

- Не доброе утро, - написал автор снимков. - Зорге 33/3, машины во дворе облили краской. Причина неизвестна.

В комментариях считают, что виной всему безнаказанность и наглость (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «А может они как бараны паркуются?», «Был случай когда бабушка бросила банку в лобовуху газели. Ей влупили выплатить 107тыс», «Наверное где то рядом открылась парковка-стоянка это рекламная акция», «У нас под окнами стоят машины и бывает что всю ночь сигнализация у кого то пищит и так банки краски не хватает».

ИСТОЧНИК KP.RU