В Ростове-на-Дону на Западном облили краской припаркованные во дворе машины
В социальных сетях обсуждают происшествие, которое случилось во дворе многоэтажного дома. Неизвестный хулиган облил краской припаркованные машины.
- Не доброе утро, - написал автор снимков. - Зорге 33/3, машины во дворе облили краской. Причина неизвестна.
В комментариях считают, что виной всему безнаказанность и наглость (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «А может они как бараны паркуются?», «Был случай когда бабушка бросила банку в лобовуху газели. Ей влупили выплатить 107тыс», «Наверное где то рядом открылась парковка-стоянка это рекламная акция», «У нас под окнами стоят машины и бывает что всю ночь сигнализация у кого то пищит и так банки краски не хватает».
ИСТОЧНИК KP.RU