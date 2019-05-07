2019-05-07T12:03:14+03:00
Общество

В Ростовской области зарегистрировано три случая Крымской геморрагической лихорадки

Жертвами клещей уже стали 889 человек с начала года
Ольга ГОПАЛО
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Жертвами клещей стали 889 человек.Жертвами клещей стали 889 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области первая половина майских праздников не прошла бесследно для тех, кто отправился на природу и пикники. Так, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, в регионе зарегистрировано три случая Крымской геморрагической лихорадки, переносчиками которой являются кровопийцы. Пациенты - живут в Сальском, Зимовниковском, Пролетарском районах.

Кроме того, эпидемиологи подсчитали, что в больницы после укусов клещей обратились 889 человек, их которых - 358 это дети, возраст которых до 14 лет. Цифры хоть и большие, но все они на уровне многолетних показателей.

Ростовчан и жителей Дона предупреждают, что отправляясь на природу нужно быть настороже. А именно пользоваться отпугивающими клещей спецсредствами, выбирать одежду с плотными манжетами, проводить взаимоосмотры, а в случае подъема температуры, не заниматься самолечением и обращаться к медикам.

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Медики напоминают, что если после укуса клещом вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. А именно - в ближайший травмпункт. Там не только помогут снять кровопийцу, но и подскажут - что делать дальше. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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