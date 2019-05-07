В Ростовской области во время пожара погибла 89-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-07T12:16:06+03:00

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В Морозовске произошел пожар со смертельным исходом. Как сообщает служба спасения, загорелся частный дом, расположенный на улице Ленина.

- На месте работали восемь человек, которые задействовали две единицы техники, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Спасти 89-летнюю хозяйку дома не смогли. По предварительным данным, она погибла, отравившись продуктами горения. На месте происшествия работали дознаватели, которые начали выяснять причину трагедии.

Напомним, в минувшую субботу, 4 мая, случилось сразу два пожара на предприятиях Ростовской области. Сначала загорелись помещения на заводе каменной ваты в Красном Сулине (на ул. Содружества), затем в Шахтах произошло возгорание в цехе по производству мебельных фасадов.

ИСТОЧНИК KP.RU