2019-05-07T12:34:59+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за репетиции Парада Победы возникла большая пробка

Автоинспекторы перекрыли центральные улицы города
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону репетиция Парада Победы, которую решили провести утром 7 мая, стала причиной масштабных заторов в центральной части донской столицы. Для прохождения военной техники были закрыты улицы Советская, Садовая, Театральная площадь и Театральный проспект.

Согласно сервису Яндекс.Сервис, пробки тут же образовались на Южном подъезде (Ворошиловский мост, проспект), на Суворова, Садовой, Красноармейской, Шолохова, в Крепостном переулке.

Напомним, Парад Победы в Ростове традиционно пройдет 9 мая. Зрителей ждут на Театральной площади к 10:00, там же состоится и народное шествие «Бессмертного полка». В этот же день гуляния пройдут и во всех городских парках, а уже вечером ожидаются большой концерт и салют.

Репетиция парада в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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