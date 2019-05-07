В Ростове-на-Дону из-за репетиции Парада Победы возникла большая пробка
В Ростове-на-Дону репетиция Парада Победы, которую решили провести утром 7 мая, стала причиной масштабных заторов в центральной части донской столицы. Для прохождения военной техники были закрыты улицы Советская, Садовая, Театральная площадь и Театральный проспект.
Согласно сервису Яндекс.Сервис, пробки тут же образовались на Южном подъезде (Ворошиловский мост, проспект), на Суворова, Садовой, Красноармейской, Шолохова, в Крепостном переулке.
Напомним, Парад Победы в Ростове традиционно пройдет 9 мая. Зрителей ждут на Театральной площади к 10:00, там же состоится и народное шествие «Бессмертного полка». В этот же день гуляния пройдут и во всех городских парках, а уже вечером ожидаются большой концерт и салют.
Репетиция парада в Ростове-на-Дону.
ИСТОЧНИК KP.RU