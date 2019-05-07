Банк ВТБ снизил ставки по автокредитам

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-07T14:12:12+03:00

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Отличная новость для тех, кто решил приобрести хорошую машину. Банк ВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей премиум-класса. И теперь минимальная ставка составляет от 8,5% годовых в рамках предложения «АвтоПривилегия», которое позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 800 тысяч до 7 миллионов рублей. Они выдаются сроком от года до семи лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости авто.

Известно, что спецусловия в рамках программы доступны клиентам, приобретающим новый автомобиль, стоимостью от 1,5 млн рублей, при получении следующих дисконтов банка: 3,5 п.п. при добровольном страховании жизни, 1 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 1 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

- Дополнительно приобретаемая карта «Автолюбитель» позволяет клиентам банка получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси, - добавили в банке. - Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля и др. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга и аварийного комиссара - оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов.

Так, получение кредита возможно всего по двум документам и без справки о доходах. А в рамках предложения предоставляется возможность дополнительно снизить ежемесячные взносы за счет оформления кредита с остаточным платежом.

НАША СПРАВКА

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. По итогам первого квартала 2019 года банк увеличил объем бизнеса на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программам автокредитования было заключено более 23 тысяч сделок на общую сумму 17 млрд рублей. Объем портфеля на 1 апреля составил 113 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU