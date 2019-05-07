При отключении света очистные сооружения ростовской канализации не остановятся

СЕГОДНЯ 14:45 2019-05-07T14:45:48+03:00

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29 апреля в Ростове-на-Дону торжественно запустили газопоршневую теплоэлектростанцию для очистных сооружений канализации Ростовского водоканала. Это событие, без преувеличения, касается каждого горожанина, который подключен к централизованной системе водоотведения. Если вкратце, то у очистных сооружений городской канализации теперь есть свой собственный источник электроэнергии. Это значит, в случае аварийного отключения электричества комплекс будет продолжать работать и процесс очистки сточных вод не прекратится. Таким образом, экологическое благополучие реки Дон будет под еще более надежной защитой.

СВОЯ ЭНЕРГИЯ

Газопоршневая теплоэлектростанция питает Ростовскую станцию аэрации и процессы очистки сточных вод. В частности, к установке подключены специальные машины - воздуходувки. Они нагнетают насыщенный кислородом воздух в резервуары с активным илом, поддерживая его способность очищать воду. И теперь в случае аварийных ситуаций на внешних энергосистемах процесс очистка не прекратится. Более того, станция позволит снизить нагрузку на электросети города и направить освобожденную мощность на обеспечение новых объектов Ростова.

- Пуском этой станции в эксплуатацию мы обеспечиваем энергобезопасность очистных сооружений города, чтобы не было остановок оборудования «Ростовводоканала» и не нарушался технолоческий процесс очистки сточных вод, - сказал на торжественном мероприятии генеральный директор компании-инвестора «АБВК-Эко» Игорь Дьяченко. - Запуск данной станции является завершением второго этапа регионального проекта государственно-частного партнерства «Чистый Дон», входящего в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов». Ранее в его рамках мы уже построили блок ультрафиолетового обезвреживания, благодаря которому Водоканал смог отказаться от применения хлора при очистке стоков, канализовали улицу Портовую и подвели воду к жилому поселку для многодетных семей в совхозе «Нива».

Итак, что же такое эта новая теплоэлектростанция? Это три газопоршневых установки, смонтированных на левом берегу Дона, совокупной мощностью почти 6,5 МВт. Они полностью автоматизированы, для их эксплуатации требуется только один дежурный специалист в смену. Кроме того, они способны работать не только на природном газе, но и на его смеси с биогазом, который образуется в результате очистки сточных вод по технологии термофильного сбраживания. Данная технология начнет применяться в Ростове после того, как на объекте будет построен блок переработки и обезвреживания илового осадка очистных сооружений канализации. В результате качество и экологичность процесса очистки стоков в донской столице выйдет на принципиально новый уровень и станет значимым примером использования альтернативных источников энергии в регионе.

- Можно сказать, что этот объект является первой ласточкой в решении задач, которые обозначил наш президент в своем послании Федеральному собранию. Напомню, что один из тезисов касался развития распределенной генерации энергии в РФ. И сегодня мы как раз наблюдаем наглядный пример такой генерации. Данная теплоэлектростанция будет покрывать необходимости очистного предприятия на перспективу. Кроме того, это пример реализации энергоэффективного проекта, который обеспечит снижение себестоимости электроэнергии для предприятия, - подчеркнул замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Владимир Клименко.

Еще немного фактов о новой теплоэлектростанции. Ее стоимость составила почти 660 миллионов рублей. Объект строили с июня 2017 года по декабрь 2018-го. Тепло, которое он вырабатывает, согревает почти два десятка зданий предприятий Водоканала.

ЧИСТЫЙ ДОН

Все гости, присутствующие на торжественном открытии, выразили желание, чтобы новая станция работала долго, эффективно, без перебоев и аварий. Символическую красную кнопку пуска под аплодисменты нажали заместитель министра ЖКХ Ростовской области Михаил Полухин и гендиректор ЗАО «АБВК-Эко» Игорь Дьяченко.

- Поздравляю нашего инвестора с реализацией очередного этапа регионального проекта «Чистый Дон». Мы ждем от него в будущем строительства блока переработки илового осадка. Это как раз та цель, реализация которой будет соответствовать нашей экологической политике, - подчеркнул генеральный директор АО «Ростовводоканал» Максим Неснов.

В интервью журналистам Игорь Дьяченко подтвердил, что этот объект действительно на очереди в ближайшие годы, а кроме него - установка по уничтожению дурного запаха с очистных сооружений, который иногда долетает до ростовчан.

Добавим, что проект «Чистый Дон», направленный на улучшение экологии Ростова, реализуется при поддержке областных и городских властей. Ведь программы государственно-частного партнерства не только приносят в регион инвестиции, но и открывают возможности для создания новых рабочих мест, снижают нагрузку на бюджет, внедряют в производство новые технологии и научные разработки. Всего в проект будет вложено более 4,46 миллиарда рублей, из них не менее 2,25 миллиарда - деньги инвестора.

Напомним, ранее Ростовскому водоканалу удалось полностью исключить сброс неочищенных сточных вод в Дон и сократить водозабор на 22%. Эти достижения были полезны не только для города, но и повысили экологическую защищенность низовьев реки и Азовского моря.

ИСТОЧНИК KP.RU