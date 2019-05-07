Молодые казаки споют патриотические песни на вокзалах Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-07T14:58:19+03:00

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8 мая вокзалы Ростова запоют! В рамках патриотических акций, приуроченных ко Дню Победы, там пройдут песенные флешмобы с участием около 120 молодых казаков.

Как сообщает войсковое казачье общество "Всевевеликое войско Донское", одна акция начнется в 12:00 на Главном автовокзале города - на первом этаже выступят кадеты Азовского казачьего кадетского аграрно-технологического техникума. А в 12:30 на втором этаже железнодорожного вокзала Ростов-Главный начнут свое выступление кадеты Сальского казачьего кадетского профессионального лицея.

Молодые казаки исполнят военные, патриотические и казачьи песни, а завершит каждый из флешмобов знаменитая песня композитора Давида Тухманова "День Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU