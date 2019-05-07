В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-07T16:45:59+03:00

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В Ростове-на-Дону добраться из центра города до дома можно будет на общественном транспорте, который по случаю праздника дополнительно выведут на улицы города в вечернее время.

Как сообщает портал Ростовский городской транспорт, в общей сложности на линии будут работать 128 единиц подвижного состава. Кроме того, к 22:00 в центре донской столицы будут определенные остановки, куда будет стекаться общественный транспорт.

Речь идет об улицах Большая Садовая, площади Карла Маркса, Центральном рынке, проспекте Ворошиловском и улице Красноармейской.

Напомним, работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому. На части центральных улиц донской столицы будет ограничено движение из-за праздничных мероприятий, в том числе и парада, посвященного 9 Мая.

КОНКРЕТНО

На каких остановках ждать транспорт:

пр. Ворошиловский / ул. Большая Садовая:

1 мкр.Суворовский — Ц. Рынок — 3 ед.

2а ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок – 1 ед.

33 В. Темерник – Главный автовокзал – 4 ед.

35 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок – 3 ед.

47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.

49-МТ Стройгородок – ТРК «Мегамаг» — 4 ед.

65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.

77 Покровский храм – Ц. Рынок – 3 ед.

78 В. Темерник — Ц. Рынок — 4 ед.

92 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок – 4 ед.

92а СТ «Агропром» — Ц. Рынок – 3 ед.

99 Стройгородок — Ц. Рынок — 4 ед.

пл. К. Маркса:

3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.

3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.

7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.

18 мкр. Суворовский – пл. К. Маркса – 4 ед.

19 Стартовая – пл. К. Маркса – 2 ед.

54 Темерник — пос.Александровка — 4 ед.

66-МТ ул. Стартовая – пос. Александровка – 3 ед.

70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.

80 Александровка — Гл. ЖДВ — 3 ед.

2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед. (троллейбус)

22 Гл. ЖДВ – пос. Александровка – 2 ед. (троллейбус)

Центральный рынок:

4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.

5 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.

6 Ц. Рынок — Обл. больница — 1 ед.

6а Ц. Рынок — Обл. больница — 1 ед.

16 ВОС — Ц. Рынок — 2 ед.

22 В.Темерник — Ц. Рынок — В.Темерник — 2 ед.

26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.

34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 1 ед.

34а ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.

42 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок — 2 ед.

45 ул.Стартовая — Ц.Рынок — ул.Стартовая — 2 ед.

49 Стройгородок — Ц. Рынок — 2 ед.

51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.

60 ул. Мечникова – Ц. Рынок – 1 ед.

60а Новое поселение – Ц. Рынок – 1 ед.

61 ул. Мечникова – Ц. Рынок – 1 ед.

71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.

83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.

90 Темерник — Ц. Рынок — 4 ед.

7 Ц.Рынок — Чукотская — 1 ед. (трамвай)

ул. Красноармейская (по 3 в каждом направлении)

40-МТ Изумруд – филиал час.завода – Изумруд – 6 ед.

5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 1 ед. (троллейбус)

ул. Красноармейская / пр. Театральный в восточном направлении:

52 пл. Чкалова – Гл. ЖДВ – 1 ед.

67 Мкр.Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.

67а Мкр.Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.

ул. Красноармейская / пр. Театральный в западном направлении:

55 мкр. Левенцовский – пос. Александровка – 3 ед.

98 ГПЗ-10 – Сельмаш – 2 ед.

98-МТ ГПЗ-10 – пл. К. Маркса – 3 ед.

пр. Ворошиловский:

58 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.

ул. М. Горького / пр. Театральный10 Сельмаш – пл. Мичурина – 1 ед.

ИСТОЧНИК KP.RU