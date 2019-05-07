В Ростове-на-Дону вечером 9 мая будут работать дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы
В Ростове-на-Дону добраться из центра города до дома можно будет на общественном транспорте, который по случаю праздника дополнительно выведут на улицы города в вечернее время.
Как сообщает портал Ростовский городской транспорт, в общей сложности на линии будут работать 128 единиц подвижного состава. Кроме того, к 22:00 в центре донской столицы будут определенные остановки, куда будет стекаться общественный транспорт.
Речь идет об улицах Большая Садовая, площади Карла Маркса, Центральном рынке, проспекте Ворошиловском и улице Красноармейской.
Напомним, работа общественного транспорта на 9 мая 2019 года в Ростове-на-Дону: привычные автобусы поедут по-новому. На части центральных улиц донской столицы будет ограничено движение из-за праздничных мероприятий, в том числе и парада, посвященного 9 Мая.
КОНКРЕТНО
На каких остановках ждать транспорт:
пр. Ворошиловский / ул. Большая Садовая:
1 мкр.Суворовский — Ц. Рынок — 3 ед.
2а ЖК «Измаильский парк» — Ц. Рынок – 1 ед.
33 В. Темерник – Главный автовокзал – 4 ед.
35 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок – 3 ед.
47 ул. Стартовая — Ц. Рынок — Стартовая — 4 ед.
49-МТ Стройгородок – ТРК «Мегамаг» — 4 ед.
65 Институт сервиса — Ц. Рынок — 4 ед.
77 Покровский храм – Ц. Рынок – 3 ед.
78 В. Темерник — Ц. Рынок — 4 ед.
92 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок – 4 ед.
92а СТ «Агропром» — Ц. Рынок – 3 ед.
99 Стройгородок — Ц. Рынок — 4 ед.
пл. К. Маркса:
3 Гл. ЖДВ — Лесничество — 3 ед.
3А Гл. ЖДВ — Обл. туб. больница — 3 ед.
7 Гл. ЖДВ — Можайская — 2 ед.
18 мкр. Суворовский – пл. К. Маркса – 4 ед.
19 Стартовая – пл. К. Маркса – 2 ед.
54 Темерник — пос.Александровка — 4 ед.
66-МТ ул. Стартовая – пос. Александровка – 3 ед.
70 Гл. ЖДВ — Кирпичный — 1 ед.
80 Александровка — Гл. ЖДВ — 3 ед.
2 Гл. ЖДВ — ул. 35-я Линия — 1 ед. (троллейбус)
22 Гл. ЖДВ – пос. Александровка – 2 ед. (троллейбус)
Центральный рынок:
4 Ц. Рынок — ГПЗ-10 — 2 ед.
5 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.
6 Ц. Рынок — Обл. больница — 1 ед.
6а Ц. Рынок — Обл. больница — 1 ед.
16 ВОС — Ц. Рынок — 2 ед.
22 В.Темерник — Ц. Рынок — В.Темерник — 2 ед.
26 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.
34 ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 1 ед.
34а ГПЗ-10 — Ц. Рынок — 2 ед.
42 ЖК «Платовский» — Ц. Рынок — 2 ед.
45 ул.Стартовая — Ц.Рынок — ул.Стартовая — 2 ед.
49 Стройгородок — Ц. Рынок — 2 ед.
51 Мечникова — Ц. Рынок — Мечникова — 1 ед.
60 ул. Мечникова – Ц. Рынок – 1 ед.
60а Новое поселение – Ц. Рынок – 1 ед.
61 ул. Мечникова – Ц. Рынок – 1 ед.
71 Ц. Рынок — мкр. Левенцовский — 2 ед.
83 В. Темерник — Ц. Рынок — В. Темерник — 2 ед.
90 Темерник — Ц. Рынок — 4 ед.
7 Ц.Рынок — Чукотская — 1 ед. (трамвай)
ул. Красноармейская (по 3 в каждом направлении)
40-МТ Изумруд – филиал час.завода – Изумруд – 6 ед.
5 ЖДВ — пр. Сельмаш — 1 ед. (троллейбус)
ул. Красноармейская / пр. Театральный в восточном направлении:
52 пл. Чкалова – Гл. ЖДВ – 1 ед.
67 Мкр.Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.
67а Мкр.Левенцовский — Сельмаш — 3 ед.
ул. Красноармейская / пр. Театральный в западном направлении:
55 мкр. Левенцовский – пос. Александровка – 3 ед.
98 ГПЗ-10 – Сельмаш – 2 ед.
98-МТ ГПЗ-10 – пл. К. Маркса – 3 ед.
пр. Ворошиловский:
58 Сельмаш — Ц. Рынок — 2 ед.
ул. М. Горького / пр. Театральный10 Сельмаш – пл. Мичурина – 1 ед.
ИСТОЧНИК KP.RU